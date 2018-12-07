Популярные модели iPhone покинут российский рынок

Эксперты назвали модели смартфонов iPhone от компании Apple, которые вскоре покинут российский мобильный рынок. Об этом пишет Mail Hi-Tech.

По словам ритейлеров, речь идет о моделях iPhone 6 и iPhone SE. К концу 2018 года на складах магазинов в России остались единицы указанных моделей смартфонов, а не так давно они были сняты с производства, поэтому новые партии не поступают.

Уточняется, что именно iPhone 6 и iPhone SE позиционировались как наиболее бюджетные «яблочные» гаджеты и стоили в пределах 20 тыс. рублей, пишет сайт kp.ru. Кроме того, по продажам шестое поколение в разы опередило пятое.

Более поздние модели iPhone 6S останутся в наличии. Интересно, что ранее сообщалось о снятии модели iPhone X с производства, однако эти смартфоны поступают в магазины регулярно. 22 ноября стало известно, что Apple возобновила производство iPhone X.