Прямой эфир

Apple сообщила о дефектах в моделях iPhone X и MacBook Pro

0
Фото: Global Look Press/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ряде смартфонов iPhone X и ноутбуков MacBook Pro могут наблюдаться производственные дефекты. Об этом заявила компания-производитель гаджетов — американская корпорация Apple.

Как уточняется в сообщении на сайте компании, в смартфонах проблема связана с реагированием дисплея на прикосновение. Также могут иметь место случаи, при которых дисплей начинает функционировать самостоятельно, без контакта с пальцами владельца.

В 13-дюймовых моделях ноутбуков MacBook Pro существует риск поломки физических твердотельных накопителей (SSD), прекращение работы которых приведет к потере данных.

Чтобы узнать, подвержен ли гаджет дефекту, необходимо ввести серийный номер устройства в специальном разделе на сайте Apple. Бракованные составляющие можно будет бесплатно заменить на исправные.

Ранее стало известно, что Apple отменила дополнительное производство смартфонов iPhone XR якобы из-за слабого спроса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли по итогам квартала
Apple внесла iPhone 5 в список устаревших устройств

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017