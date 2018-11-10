Apple сообщила о дефектах в моделях iPhone X и MacBook Pro

В ряде смартфонов iPhone X и ноутбуков MacBook Pro могут наблюдаться производственные дефекты. Об этом заявила компания-производитель гаджетов — американская корпорация Apple.

Как уточняется в сообщении на сайте компании, в смартфонах проблема связана с реагированием дисплея на прикосновение. Также могут иметь место случаи, при которых дисплей начинает функционировать самостоятельно, без контакта с пальцами владельца.

В 13-дюймовых моделях ноутбуков MacBook Pro существует риск поломки физических твердотельных накопителей (SSD), прекращение работы которых приведет к потере данных.

Чтобы узнать, подвержен ли гаджет дефекту, необходимо ввести серийный номер устройства в специальном разделе на сайте Apple. Бракованные составляющие можно будет бесплатно заменить на исправные.

Ранее стало известно, что Apple отменила дополнительное производство смартфонов iPhone XR якобы из-за слабого спроса.