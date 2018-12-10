Прямой эфир

Португалия ликвидировала задолженность перед МВФ

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Португалия выплатила в понедельник МВФ (Международному валютному фонду) €4,7 млрд по займу, погасив свой долг. Об этом рассказало агентство Reuters в понедельник, 10 декабря.

При этом по графику последняя выплата должна была быть перечислена фонду в 2024 году, сообщает ТАСС.

Заем Португалии в размере €26 млрд был предоставлен после кризиса 2008 года.

24 ноября стало известно, что размер первого транша для Украины от МВФ составит $1,5 млрд. Также, по данным издания, размер второго и третьего траншей составит $1,2 млрд. МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Португалию во второй раз признали лучшим туристическим направлением
СМИ назвали сумму первого транша МВФ для Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017