Португалия ликвидировала задолженность перед МВФ

Португалия выплатила в понедельник МВФ (Международному валютному фонду) €4,7 млрд по займу, погасив свой долг. Об этом рассказало агентство Reuters в понедельник, 10 декабря.

При этом по графику последняя выплата должна была быть перечислена фонду в 2024 году, сообщает ТАСС.

Заем Португалии в размере €26 млрд был предоставлен после кризиса 2008 года.

24 ноября стало известно, что размер первого транша для Украины от МВФ составит $1,5 млрд. Также, по данным издания, размер второго и третьего траншей составит $1,2 млрд. МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране.