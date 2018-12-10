Почти 80 дворов благоустроят в Находке в 2019 году

В Находке Приморского края в 2019 году планируют благоустроить 79 дворовых территорий. Работы пройдут в рамках пилотного губернаторского проекта «400 дворов», который перерос в «1000 дворов».

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации, участники программы сами выбрали формы обустройства своих придомовых территорий. Все работы должны быть проведены в течение 2019 года.

Согласно правилам конкурса, к участию были отобраны те дома Находки, которые сумели подать заявки первыми, оформив при этом все документы в соответствии с требованиями. Всего горожане подали около 400 заявок.

В общей сложности в проекте захотели принять участие жители 3,5 тыс. домов края — именно столько заявок поступило в оргкомитет.