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Почти 90 дворов отремонтируют в Орле в 2019 году

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В программу «Формирование современной городской среды» попало 87 дворов в Орле. Управление капитального строительства проводит встречи с жильцами перед составлением дизайн-проектов.

По данным мэрии, 82 двора включены в основной список, еще пять — в дополнительный. Встречи уже прошли с собственниками домов в 75 дворах. Горожане смогли высказать свои пожелания по поводу благоустройства. Их мнения будут учтены в составлении дизайн-проектов. На данный момент проекты составлены для 28 дворов, девять из них согласованы с жителями. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Составление проектов завершится к 29 декабря. До новогодних праздников будет проверена сметная стоимость работ.

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