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Севастопольцам предложили высадить в своих дворах виноград

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Этап акции «Виноградная лоза — в каждый двор» стартовал в Севастополе. Ее проводит департамент сельского хозяйства. Там отметили, что подобное мероприятие вполне успешно проходит уже второй год подряд и живые побеги винограда стали украшением фасадов, детских площадок и беседок.

Инициатива принадлежит городскому департаменту сельского хозяйства. По его данным, в 2017 году севастопольцы высадили около 5 тыс. саженцев, весной этого года — 7,5 тыс., а осенью — еще около 10 тыс. штук. Для благоустройства они используют саженцы сортов, оптимизированных к климатическим условиям региона.

Как отмечает интернет-издание «Новый Севастополь», посадочный материал бесплатно предоставляет агрофирма «Золотая балка». К саженцам сортов «Молдова» и «Италия» в этот раз добавили сорта «Каберне» и «Агадаи». Это пророщенные саженцы, которые имеют лучшую приживаемость.

В департаменте отметили, что количество желающих высадить саженцы во дворах в этом году увеличилось, но при этом заверили, что их хватит на всех.

Ранее сообщалось, что эксперты Роскачества разрабатывают «Винный гид». Лучшие дегустаторы опробуют около 320 вин от отечественных производителей и создадут общенациональный каталог с подробными характеристиками.

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