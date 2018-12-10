Составлен список экспонатов нового авиамузея в подмосковной Кубинке

В предварительный список самолетов и вертолетов, которые перевезут из Центрального музея ВВС в Монино в парк «Патриот», вошли 14 наименований. В экспозицию в Кубинке передадут единственную совместную российско-итальянскую машину Як-130Д и Су-35, на котором проводились эксперименты с изменяемым вектором тяги двигателей.

Полный перечень есть в распоряжении «Известий». Специалисты ОАК будут сопровождать проект на всех этапах реализации. Предполагается, что посетители нового музея увидят раритетные вертолеты в полете.

Перечень техники составили по итогам работы совместной комиссии Центрального музея ВВС с участием привлеченных специалистов. Из 14 музейных предметов три — памятники науки и техники. Речь идет о вертолетах Ми-1, Ми-4 и Ми-6. Все экспонаты находятся «в сохранности, реставрация не требуется».

Музей в парке «Патриот» получит также новейшие образцы авиатехники. Среди них — прототип истребителя пятого поколения Т-50, современные боевые самолеты — Су-27, Су-30, Су-34 разных модификаций.

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