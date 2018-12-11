Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких подарков к Новому году. В ведомстве советуют покупать наборы без пищевых добавок и консервантов, опасных аллергенов. Помнить, что леденцовая карамель, сладости с алкоголем не предназначены для детского питания. Лучше всего для сладкого подарка подойдут печенье, шоколад, зефир и пастила.