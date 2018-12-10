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В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя

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Правительство России запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя. Соответствующее постановление подписал в понедельник, 10 декабря, глава кабмина Дмитрий Медведев.

Документ также запрещает продажу непищевых настоек в ресторанах, кафе и других организациях общественного питания.

Это решение выбивает экономическую основу из торговли подобного рода, подчеркнул Медведев. Он также выразил надежду, что оно позволит снизить число отравлений спиртосодержащими жидкостями, передает НСН.

Правила продажи непищевых спиртосодержащих товаров с долей спирта выше 25%, включая парфюмерию, средства личной гигиены и бытовую химию, были ужесточены после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске в декабре прошлого года. Общее число пострадавших достигло тогда 123 человек.

28 сентября Следственный комитет России завершил расследование в отношении фигурантов уголовного дела о незаконном обороте спиртосодержащей настойки «Боярышник» в Иркутске Заура Абилова, Сеймура Алиева, Анара Бабаева, Светланы Краснояровой, Юлии Мелентьевой, Рахмана Мехдиева и Сулеймана Рустамова.

Ранее, 7 декабря, член заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил снять запрет на продажу шампанского в новогоднюю ночь. Он обратился с этой идеей в главе Минпромторга России Денису Мантурову.

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