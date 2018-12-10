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Нобелевскую премию мира вручили в Осло Дени Муквеге и Наде Мурад

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Фото: REUTERS/NTB Scanpix/Haakon Mosvold Larsen
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Нобелевскую премию мира 2018 года вручили в понедельник, 10 декабря, на торжественной церемонии в ратуше Осло хирургу Дени Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитнице из Ирака Наде Мурад.

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Церемония проходила в присутствии членов норвежского правительства и королевской семьи.

«Норвежский нобелевский комитет принял решение присудить премию мира за 2018 году Дени Муквеге и Наде Мурад за их усилия против использования сексуального насилия как оружия в вооруженных конфликтах», — подчеркнула, выступая на церемонии, председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.

Как отметили в комитете, Муквеге и его команда занимались лечением тысяч жертв, пострадавших от насилия. В свою очередь, «Надя Мурад является свидетелем, которая рассказала о насилии в отношении нее и остальных жертв», передает ТАСС.  

Церемония является частью Дней мира в Осло, которые проходят с 5 по 12 декабря. В этот период в норвежской столице состоятся показы фильмов, семинары, затрагивающие темы терроризма и войны, традиционное факельное шествие в честь лауреатов и Форум Нобелевской премии мира.

В октябре сообщалось, что Надя Мурад выразила поддержку движению MeToo, участники которого публично рассказали о пережитом насилии или домогательствах.

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