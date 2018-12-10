Милонов призвал не бояться называть мальчиков Адольфами

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов призвал родителей не бояться называть мальчиков именем Адольф, а также не верить утверждениям, что имя влияет на человека.

«Есть прекрасные люди с именем Адольф, и поэтому хорошие люди имя делают лучше. Не имя делает человека, а человек — имя. Хироманты-мошенники, все эти экстрасенсы-жулье — они все говорят, что имя имеет значение. Ничего не имеет. Человек имеет значение», — цитирует парламентария агентство городских новостей «Москва».

Милонов также отметил, что, например, имя Иисус достаточно популярно в Латинской Америке. Кроме того, имя Мария, по его словам, является одним из самых популярных в России.

В конце октября были названы самые редкие имена, которые давали роженицы в Москве своим детям в сентябре. Так, наиболее необычными стали Имран, Назар и Даниль, а самыми популярными — Алиса и Елизавета.