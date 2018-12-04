Прямой эфир

Милонов назвал «Битву экстрасенсов» шоу для сумасшедших и призвал запретить

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить программу «Битва экстрасенсов». По мнению политика, экстрасенсорика относится к разряду фантастики, а само шоу — лишь «плод художественного вымысла».

Магическое мышление: под экстрасенсов не получается написать закон
Почему власти не регулируют рынок оккультных наук, а люди продолжают верить в паранормальное

«Я считаю, что подобные шоу не должны существовать, потому что «Битва экстрасенсов» — это шоу, которое не подтверждается никакими научными исследованиями. <…> Если вы верите в это, вы сумасшедший на всю голову», — цитирует Милонова агентство городских новостей «Москва».

Депутат признался, что и сам когда-то обращался к людям со сверхспособностями, чтобы составить «рейтинг мошенников». По его словам, все найденные им экстрасенсы оказались «фейковыми».

В конце ноября бывший участник шоу заявил, что продюсеры проекта предлагали «купить» место в финале уже на этапе кастинга. Оказаться в тройке лучших, по его словам, можно за 450 тыс. рублей. Сам же экс-участник выразил сомнение, что в «Битве экстрасенсов» принимают участие люди, которые действительно обладают сверхъестественными способностями.

При этом ведущий шоу и его предшественник — Марат Башаров и Михаил Пореченков — поддерживают законопроект об ограничении рекламы услуг экстрасенсов.

«Битва экстрасенсов» — российское телешоу канала ТНТ, снятое в формате британской передачи «Britain’s Psychic Challenge». Создателей и участников программы часто обвиняют в подставном характере шоу. Некоторые участники критикуют программу за использование монтажа и «слив» информации экстрасенсам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продюсер «Битвы экстрасенсов» ответила на слухи о продажности шоу
Не сумевшая спасти воронежцев от тюрьмы экстрасенс получила шесть лет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017