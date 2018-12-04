Милонов назвал «Битву экстрасенсов» шоу для сумасшедших и призвал запретить

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить программу «Битва экстрасенсов». По мнению политика, экстрасенсорика относится к разряду фантастики, а само шоу — лишь «плод художественного вымысла».

«Я считаю, что подобные шоу не должны существовать, потому что «Битва экстрасенсов» — это шоу, которое не подтверждается никакими научными исследованиями. <…> Если вы верите в это, вы сумасшедший на всю голову», — цитирует Милонова агентство городских новостей «Москва».

Депутат признался, что и сам когда-то обращался к людям со сверхспособностями, чтобы составить «рейтинг мошенников». По его словам, все найденные им экстрасенсы оказались «фейковыми».

В конце ноября бывший участник шоу заявил, что продюсеры проекта предлагали «купить» место в финале уже на этапе кастинга. Оказаться в тройке лучших, по его словам, можно за 450 тыс. рублей. Сам же экс-участник выразил сомнение, что в «Битве экстрасенсов» принимают участие люди, которые действительно обладают сверхъестественными способностями.

При этом ведущий шоу и его предшественник — Марат Башаров и Михаил Пореченков — поддерживают законопроект об ограничении рекламы услуг экстрасенсов.

«Битва экстрасенсов» — российское телешоу канала ТНТ, снятое в формате британской передачи «Britain’s Psychic Challenge». Создателей и участников программы часто обвиняют в подставном характере шоу. Некоторые участники критикуют программу за использование монтажа и «слив» информации экстрасенсам.