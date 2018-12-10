Калужская область получит 265 млн рублей за рост экономического потенциала

Калужской области из федерального бюджета планируют направить 265 млн рублей. Денежные средства будут выделены за высокие темпы наращивания экономического потенциала в 2017 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

Исходя из пояснительной записки к документу следует, что средства выделены в целях поощрения субъектов РФ, занявших с 1-е по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического потенциала за 2017 год. Об этом пишет газета «Весть».

В общей сложности на поощрение регионов выделено около 20 млрд рублей. Из них Калужской области будет направлено 265 млн рублей.

23 ноября сенаторы на заседании Совфеда одобрили поправки в федеральный бюджет России на 2018 год, увеличивающие его профицит с 0,5% до 2,1% ВВП. Документ увеличивает доходы бюджета на 1 трлн 874,7 млрд рублей