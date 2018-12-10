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«Уфа» утвердила Кириченко на посту главного тренера

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Дмитрий Кириченко утвержден на должности главного тренера футбольного клуба «Уфа». Контракт со специалистом рассчитан на 1,5 года. Об этом сообщил президент «Уфы» Шамиль Газизов, слова которого приводятся в Twitter команды.

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Кириченко в ноябре сменил на должности главного тренера Сергея Томарова, который руководил командой с июня 2018 года. Как отмечал Газизов, специалист продолжит работу в структуре клуба после отпуска.

Под руководством Кириченко «Уфа» провела четыре матча. Клуб победил «Спартак», сыграл вничью с «Краснодаром» и «Анжи», а также проиграл «Оренбургу».

«Уфа» после 17 туров занимает 14-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В активе клуба 16 очков.

41-летний Кириченко является обладателем титула лучшего снайпера премьер-лиги в 2002 и 2005 годах, обладателем Кубка России и чемпионом страны. В разные годы он выступал за «Мордовию», «Ростов» и ЦСКА. С 2014 года специалист входил в тренерский штаб «Ростова» и дважды исполнял обязанности главного тренера. С лета 2018 года он состоит в тренерском штабе «Уфы».

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