«Уфа» утвердила Кириченко на посту главного тренера

Дмитрий Кириченко утвержден на должности главного тренера футбольного клуба «Уфа». Контракт со специалистом рассчитан на 1,5 года. Об этом сообщил президент «Уфы» Шамиль Газизов, слова которого приводятся в Twitter команды.

Кириченко в ноябре сменил на должности главного тренера Сергея Томарова, который руководил командой с июня 2018 года. Как отмечал Газизов, специалист продолжит работу в структуре клуба после отпуска.

Под руководством Кириченко «Уфа» провела четыре матча. Клуб победил «Спартак», сыграл вничью с «Краснодаром» и «Анжи», а также проиграл «Оренбургу».

«Уфа» после 17 туров занимает 14-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В активе клуба 16 очков.

41-летний Кириченко является обладателем титула лучшего снайпера премьер-лиги в 2002 и 2005 годах, обладателем Кубка России и чемпионом страны. В разные годы он выступал за «Мордовию», «Ростов» и ЦСКА. С 2014 года специалист входил в тренерский штаб «Ростова» и дважды исполнял обязанности главного тренера. С лета 2018 года он состоит в тренерском штабе «Уфы».

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