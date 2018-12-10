Томску дадут 3 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт аэропорта

В 2019 году в Томской области начнется реконструкция аэропортового комплекса. На эти цели область получит из федерального бюджета 3 млрд рублей. Планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу, отремонтировать старые инженерные сооружения и построить новые.

Как уточняет РИА «Томск», в последний раз капитальный ремонт ВПП аэропорта проводили в 1999-2000 годах, при этом срок ее эксплуатации составляет восемь лет. Росавиация включила томский аэрокомплекс в федеральную программу «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», сообщил губернатор Сергей Жвачкин.

Конкурс на выбор генподрядчика пройдет в январе 2019 года. Планируется, в частности, оснастить ВПП новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить аварийную поисково-спасательную станцию, очистные сооружения и периметровое ограждение с техническими средствами охраны.

Примерная стоимость всех работ – около 1 млрд рублей. Часть денег выделит сеть аэропортов «Новапорт». Реконструкцию планируют начать в конце 2019 – начале 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что аэропорт в Челябинске планируют реконструировать к 2020 году. Он станет третьим в России с возможностью слепой посадки. Ремонтные работы проведут в рамках подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС.