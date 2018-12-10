Компания Xiaomi представила куртку с обогревом от телефона за $43

Китайская компания Xiaomi представила куртку с функцией подогрева.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», новинка обойдется покупателям в $43. Инфракрасный обогреватель питается от мобильного аккумулятора.

В самом теплом режиме куртка может работать шесть часов. Внешне она похожа на пуховик. Подкладка выполнена из кашемира, а наружный материал является водоотталкивающим.

Инфракрасный обогреватель подключается к источнику питания по USB. Температура обогрева варьируется от 40 до 55 градусов.

Xiaomi ранее анонсировала выпуск своего самого дешевого ноутбука. Модель получит дисплей диагональю 15,6 дюйма с разрешением FullHD и процессор Intel Core i5.