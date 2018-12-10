Прямой эфир

Компания Xiaomi представила куртку с обогревом от телефона за $43

0
Фото: Global Look Press/Miguel Candela
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
Яблоки нового урожая: спрос на смартфоны Apple снижается
Ажиотаж по поводу выхода новых моделей IPhone несравним с прошлогодним

Китайская компания Xiaomi представила куртку с функцией подогрева.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», новинка обойдется покупателям в $43. Инфракрасный обогреватель питается от мобильного аккумулятора.

В самом теплом режиме куртка может работать шесть часов. Внешне она похожа на пуховик. Подкладка выполнена из кашемира, а наружный материал является водоотталкивающим.

Инфракрасный обогреватель подключается к источнику питания по USB. Температура обогрева варьируется от 40 до 55 градусов.

Xiaomi ранее анонсировала выпуск своего самого дешевого ноутбука. Модель получит дисплей диагональю 15,6 дюйма с разрешением FullHD и процессор Intel Core i5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа цена самого дорогого смартфона Xiaomi
Китайская компания Xiaomi попала в Книгу рекордов Гиннесса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017