В Nord Stream 2 сообщили о плановом строительстве газопровода в Европу

Строительство «Северного потока – 2» (СП-2) идет в строгом соответствии с утвержденным расписанием. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

«Проект продвигается в соответствии с расписанием. На конец ноября 2018 года заложено более 300 км труб», — рассказал Мюллер.

При этом он отметил, что не может комментировать политические споры и дебаты вокруг проекта, так как компания несет ответственность за прокладку газопровода.

Попытки США под разными предлогами помешать строительству газопровода предпринимаются с целью расчистки рынка для поставок американского сланцевого газа, отметил российский сенатор Владимир Джабаров.

«Все маски сброшены. Если раньше американцы утверждали, что Россия будет шантажировать Западную Европу поставками газа и станет монополистом на рынке, то сейчас они не скрывают, что всё упирается в коммерческую выгоду, — сказал «Известиям» сенатор.

В Европарламенте (ЕП), в свою очередь, заявили, что российский проект обеспечит надежные поставки газа в страны ЕС. Как пояснил «Известиям» чешский евродепутат Яромир Кохличек, СП-2 необходим как Чехии, так и всему Европейскому союзу.

«Этот проект важен как для Чехии, так и для всего Евросоюза. Поставки газа через территорию Украины создают определенный риск для нашей энергобезопасности. Здесь нужно руководствоваться прежде всего экономическими интересами», — сказал «Известиям» евродепутат.

Подробнее — в материале «Известий»:

Вектор газа: строительство «Северного потока - 2» идет по плану