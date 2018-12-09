Захарова рассказала о живущих в домике на крыше МИДа сапсанах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала журналистам о домике для сапсанов, построенном в здании МИДа. Птицы живут на шпиле высотки.

Гнездо птиц обнаружили во время реконструкции здания. Было решено не прогонять их, а оборудовать комфортное жилище, сообщает РЕН ТВ. Это стальной ящик, похожий на большую кормушку. В нем есть окошко, из которого открывается отличный вид на Москву, и подоконник, на котором птицам удобно сидеть.

В апреле об установке бокса рассказал глава научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин. Он уточнил, что сапсанов в МИДе двое, это пара. В дальнейшем они, возможно, обзаведутся потомством. Ученый добавил, что на время ремонта здания птицы покинули его, но остались в том же районе Москвы.