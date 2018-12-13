Перспектива красоты: выставка Пьеро делла Франческа исследует гармонию

В Эрмитаже открылась одна из главных выставок года — «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи». Это первая в России экспозиция великого художника раннего Возрождения, работ которого в наших собраниях нет вовсе. Из разных мировых музеев в Санкт-Петербург приехали 10 произведений искусства и несколько редких манускриптов.

Несмотря на скромное количество экспонатов, разместившихся в одном зале Зимнего дворца — Пикетном, масштаб события сложно переоценить: произведения Пьеро делла Франческа, во-первых, немногочисленны, а во-вторых, рассредоточены по миру. Причем некоторые ключевые вещи хранятся в небольших итальянских городах, куда туристы добираются нечасто — например, в Сансеполькро, откуда на выставку прибыли две переведенные на дерево фрески.

Поэтому уже за саму возможность увидеть эти шедевры в одном пространстве надо сказать спасибо Эрмитажу и поддержавшему проект банку Intesa Sanpaolo. Но экспозиция интересна не только работами как таковыми, но и общей репрезентативностью: здесь есть и светские портреты, и образы святых, и фрески, и алтарные произведения, и, наконец, рукописи гения.

Пьеро делла Франческа — один из ведущих итальянских живописцев XV века. Его стиль и находки повлияли на мастеров следующих поколений — в частности, на Рафаэля. Но, как и полагается ренессансному гению, помимо искусства, делла Франческа увлекался и наукой — его перу принадлежат несколько трактатов, которые ценились современниками не меньше, чем его художественное творчество. Уместно провести параллель с Леонардо да Винчи, также уделявшим немало времени теоретическим изысканиям.

Главным научным трудом Пьеро делла Франческа стал «Трактат о перспективе» (ок. 1472-1481), где он впервые теоретически обосновал базовые принципы реалистического изображения. Посетители выставки могут увидеть манускрипт, раскрытый на странице с чертежами человеческих голов. А по соседству с витриной, где хранится книга, размещено блестящее практическое воплощение этих идей: навершие алтаря святого Антония со сценой Благовещения.

На первом плане здесь — фигуры коленопреклоненного ангела и Девы Марии, а за ними — уходящая вдаль колоннада. Образованный ей путь приводит к полукруглому оконному проему, в котором видны небеса. Все это сообщает относительно небольшому изображению, к тому же ограниченному сложной фигурной формой (картину требовалось вписать в архитектуру церкви), невероятный объем, воздушность, ощущение глубины пространства.

В противоположном конце Пикетного зала расположены еще три алтарных образа: ростовые портреты святых Августина, Михаила и Николая Толентинского. Делла Франческа создал четыре створки для монастыря Борго-Сансеполькро. Сегодня они принадлежат разным странам. В Эрмитаже удалось собрать все части полиптиха, кроме одной. Из них наиболее интересна центральная, с Августином: на его одеянии изображены миниатюрные евангельские сюжеты, рассматривать которые — отдельное удовольствие. По сути получается что-то вроде иконы с житийными клеймами, только в реалистических условиях.

Светское искусство Пьеро делла Франческа представлено портретами главы Римини Сиджизмондо Пандольфо Малатеста и мальчика Гвидобальдо да Монтефельтро, в будущем властителя Урбино и заказчика Рафаэля. В обоих случаях художник изображает сиятельных моделей строго в профиль, как на монетах и медалях, и это сообщает образам некоторую архаичность — у титанов высокого Возрождения такого не встретишь. Вместе с тем здесь уже есть психологическая точность, а главное — внутренняя гармония.

Эта гармоничность, свет характерны и для выставки в целом. Потому особенно удачным кажется архитектурно-дизайнерское решение сделать все экспозиционное пространство белоснежным. Лучшего «аккомпанемента» для небесного сияния искусства Пьеро делла Франческа не найти.