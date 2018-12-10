Судьба немецкого политического консерватизма решилась в ганзейском городе Гамбурге. На партийном съезде 1001 делегат выбрали нового лидера главной политической силы страны — Христианско-демократического союза (ХДС). Сенсации не случилось, руководство вновь оказалось в женских руках. У руля будет стоять экс-премьер земли Саар и теперь уже экс-генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую СМИ окрестили «мини-Меркель». Основные вопросы теперь — удастся ли госпоже Меркель при таком раскладе удержаться на канцлерском посту еще три года и изменится ли внутри- и внешнеполитический вектор ФРГ.

Вошла в историю

Эту кампанию немецкие СМИ назвали «борьбой за наследие Меркель». Накануне решающего дня сама госпожа канцлерин прибыла в зал заседаний — один из павильонов Гамбургской ярмарки (туда же, где прошлым летом проходил саммит G20) — и лично понаблюдала за ходом подготовки к съезду. В последний раз как глава партии, которой она руководила 18 лет. К слову, в этом она даже обогнала легенду германской политики Конрада Аденауэра, который управлял ХДС на два года меньше.



В своей прощальной речи перед историческим голосованием Меркель призвала партию к решительности и сплоченности. Однопартийцы же в качестве символического подарка ей вручили дирижерскую палочку, очевидно, намекающую на управленческий талант. Зал аплодировал ей стоя более 10 минут. А сама Меркель, обычно бесстрастная и малоэмоциональная, сдерживала подступающие слезы. Расчувствовался и ярый критик канцлерин, эксцентричный баварец, министр внутренних дел Хорст Зеехофер: «Она — лучшая. Мы все еще не раз о ней вспомним».

В решении Меркель оставить руководство партией проявились ее политическое чутье и большой опыт аппаратной игры. Ведь она прекрасно помнит, чего стоила борьба за сохранение власти любой ценой для ее предшественника и политического отца — Гельмута Коля. В 1998 году ХДС оказалась в эпицентре колоссального скандала: Гельмута Коля обвинили в сокрытии крупных пожертвований на партийные нужды и работе с «черной кассой». Меркель поспешила немедленно отмежеваться от него, заявив, что «партия как подросток в пубертатный период должна оторваться от родного дома и пойти своей дорогой». А затем она заняла его место. Сейчас она как минимум обезопасила себя от подобных интриг.

Теперь главный вопрос заключается в том, останется ли Ангела Меркель канцлером до конца своего срока. Некоторые эксперты полагают, что закат ее карьеры произойдет после общеевропейских выборов в Европарламент в 2019 году. Опасения связаны с тем, что консерваторы вновь не покажут внушительного результата по итогам голосования. Существует также мнение, что, обеспечив поддержку и победу Крамп-Карренбауэр, Меркель позаботилась о том, чтобы доработать свой срок до конца, ведь во главе партии теперь стоит «ее человек».

Меркель 2.0

Протеже Меркель, в совсем недавнем прошлом не слишком известный региональный политик Аннегрет Крамп-Карренбауэр, теперь официально глава ХДС, а к следующему электоральному циклу, крайне вероятно, и претендент на канцлерский пост. Правда, нынешняя победа АКК была не безусловной. Голосование на партсъезде всё же пришлось проводить в два тура: сперва она и ее главный оппонент Фридрих Мерц получили поровну голосов.

В персональном смысле о новом лидере христианских демократов известно довольно мало. Она замужем за инженером, у нее трое детей. Изучала право, с юных лет упорно работала и делала политическую карьеру в Сааре, став в итоге премьер-министром этой федеральной земли. В одном из недавних интервью она сказала, что ее хобби — это спорт, танцы, музыка и чтение книг.

По ключевым внутри- и внешнеполитическим вопросам ее можно считать продолжательницей курса Меркель. В частности, она однозначно поддерживает решение канцлерин по беженцам в 2015 году. При этом она настаивает на обязательном призыве в армию сроком на год, выступает однозначно против гей-браков и ставит под сомнение необходимость сохранения двойного гражданства для проживающих в Германии турок.

Ее взгляд на международные вопросы полностью в русле линии канцлерин. Нет никаких новаций и в отношении политики на российском направлении. Позиция нового партийного лидера абсолютно традиционна для немецкого политического мейнстрима: «Мы хотим диалога и сотрудничества с Россией. Но не любой ценой и не путем пересмотра собственных ценностей». К слову, видимо, чтобы набрать политических очков в момент острой политической борьбы, Крамп-Карренбауэр местами высказывалась даже несколько резче, чем Меркель. Она призвала ужесточить санкции против России после украинской провокации в Керченском проливе. Но при этом скептически отнеслась к идее отказаться от строительства «Северного потока – 2».

По сирийскому вопросу она также сторонница «осторожного балансирования» в духе Меркель. Крамп-Карренбауэр убеждена, что с Москвой по этой проблематике нужно говорить предельно четко и ясно, но при этом работать над поиском дипломатических решений.

Так или иначе, пока Меркель остается канцлером, а значит, все ключевые внутри- и внешнеполитические решения будут находиться в сфере ее компетенции. Для Аннегрет Крамп-Карренбауэр сейчас главное — сосредоточиться на возрождении политической идентичности немецкого консерватизма и на поиске успешных избирательных стратегий.

Именно от этого зависит, станет ли она действительно надеждой находящейся в остром кризисе партии. Ведь новое лицо не всегда залог успеха. Вспомнить хотя бы, как стремительно зажглась и погасла политическая звезда социал-демократа Мартина Шульца, оставив фактически в руинах одну из старейших и некогда влиятельнейших партий Европы.