В Германии стартовал первый и столь долгожданный раунд переговоров между партией ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании нового кабинета. В истеблишменте уже высказывается мнение о том, что это последний шанс для Ангелы Меркель создать дееспособное правительство, избежав перевыборов. Есть ли у двух политических сил основания для старта официальных консультаций, станет ясно к концу этой недели.

В воскресенье на пороге штаб-квартиры СДПГ — Дома имени Вилли Брандта — Ангела Меркель и Мартин Шульц встретились лицом к лицу как будущие партнеры, пожав друг другу руки. А ведь еще не так давно сама канцлерин говорила, что СДПГ проявила себя абсолютно неспособной к управлению в масштабах страны. Не оставался в долгу и Шульц, из раза в раз повторяя, что социал-демократы больше не желают быть тенью и нелюбимым пасынком в де-факто изживающем себя тандеме.

Стоит вспомнить, что в 2013 году ХДС и СДПГ шли к политическому союзу почти три месяца. Каким станет новый рекорд по длительности консультаций, точно пока неизвестно. Однако, по некоторым оценкам, о создании коалиции может быть объявлено к концу февраля. Дело в том, что 21 января СДПГ на своем очередном партийном съезде обсудит все достигнутые договоренности. Затем несколько недель понадобятся для уточнения всех деталей и формальностей. В кулуарах предполагают, что изматывающий марафон коалиционных переговоров имеет все шансы завершиться к середине марта. Некоторые политики (среди них, в частности, лидер баварской ХСС Хорст Зеехофер) самой вероятной датой называют католическую Пасху — первые дни апреля. Именно тогда страна наконец получит новый кабинет министров.

Тем временем сами переговоры будут проходить в формате рабочих групп (всего их 13) по разным аспектам социальных, экономических и политических проблем. Пока партии едины в вопросе повышения пенсий и сохранения рабочих мест в условиях стремительно дигитализирующейся экономики. Приоритет во внешней повестке — углубление европейского единства.

При этом в СДПГ уже говорят о том, что за вступление в коалицию они выставят внушительный «счет» ХДС и уже сейчас формируют пакет «жестких требований». Экс-глава социал-демократов Зигмар Габриель подготовил список конкретных требований, которые, как полагают в партии, помогут преодолеть «негативный опыт» прошлых лет. Одной из дискриминирующих СДПГ практик Габриель считает то, что в предыдущие годы все законодательные инициативы министров – социал-демократов еще на стадии предложений в принудительном порядке требовалось согласовывать с ведомством канцлера и фракцией ХДС/ХСС.

Однако, скорее всего, жесткая риторика социал-демократов — это в большей степени фигура речи, призванная позволить СДПГ «сохранить лицо» после внезапного политического разворота, когда решением Мартина Шульца из непримиримых оппозиционеров им пришлось трансформироваться в открытую к переговорам, сознательную политическую силу.

Нынешняя Большая коалиция, контуры которой, несмотря на все перипетии, всё же начинают намечаться, конечно, станет вынужденным партнерством. При этом, правда, выгодным для обеих партий. Опасность попасть на обочину политической жизни и быть постепенно вытесненными молодыми и амбициозными лидерами нового поколения — типа Эммануэля Макрона или Себастиана Курца — сейчас вполне реальна как для Шульца, так и для самой Меркель.

Аргументы Меркель понятны: она упирает на то, что сейчас как никогда необходима «стабильность в неспокойные времена», к тому же, как она убеждена, ее фигура в качестве главы правительства пока безальтернативна.

Однако при этом звучат упреки в том, что именно она своими действиями и стремлением сохранить канцлерский пост на очередной срок завела партию в тяжелейший внутренний кризис со времен «аферы с пожертвованиями». Речь идет о грандиозном политическом скандале, когда «крестный отец» Меркель, приведший ее в большую политику, Гельмут Коль попал под подозрение в махинациях с партийными пожертвованиями и в использовании «черной кассы» ХДС. Сама Меркель тогда воспользовалась этой ситуацией, открестившись от своего патрона и призвав партию «пойти отныне своей дорогой». Теперь вот интересно, не повторится в той или иной форме аналогичная история уже с самой железной Ангелой. Ведь в молодежном крыле ХДС, да и в самой партии далеко не все разделяют и поддерживают столь рьяное стремление госпожи Меркель к власти любой ценой…

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