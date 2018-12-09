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Пропала кандидатка на звание «Мисс Вселенная – 2018» от Сьерра-Леоне

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Фото: instagram.com/bangura_esther
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Кандидатка на звание «Мисс Вселенная — 2018» от Сьерра-Леоне Эстер Бангура пропала по прибытию в Таиланд. Об этом сообщила газета El Nacional.

Девушка отправилась на конкурс на корабле, а не на самолете, как остальные участницы. В страну она должна была прибыть 5 декабря, однако до сих пор о ней ничего неизвестно.

В соцсети Instagram последняя фотография девушки размещена 29 ноября. Однако пока официально информация о том, что конкурсантка пропала, не подтверждена.

16 декабря в столице Таиланда Бангкоке состоится финал одного из самых престижных мировых конкурсов красоты — «Мисс Вселенная – 2018». Нашу страну будет представлять обладательница титула «Мисс Россия – 2018» Юлия Полячихина. 18-летняя девушка учится на журналиста в Чувашском государственном университете. Титул «Мисс Россия» она получила в апреле 2018 года. Победительнице вручили приз в 3 млн рублей и новый автомобиль.

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