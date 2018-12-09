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Четыре человека стали жертвами аварии в Крыму

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Четыре человека стали жертвами автомобильной аварии в Бахчисарайском районе Крыма вечером 8 декабря. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Как пишет «Интерфакс», инцидент произошел между селами Табачное и Вилино. Автомобиль Volkswagen по неустановленной причине вылетел с трассы на затяжном спуске и врезался в препятствие.

В результате удара машина опрокинулась. В ней находились пять человек, четверо из них погибли на месте, еще один получил травмы. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

8 декабря три человека погибли, двое пострадали в результате столкновения легковушки с двумя большегрузами в Курганинском районе Краснодарского края.

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