Четыре человека стали жертвами аварии в Крыму

Четыре человека стали жертвами автомобильной аварии в Бахчисарайском районе Крыма вечером 8 декабря. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Как пишет «Интерфакс», инцидент произошел между селами Табачное и Вилино. Автомобиль Volkswagen по неустановленной причине вылетел с трассы на затяжном спуске и врезался в препятствие.

В результате удара машина опрокинулась. В ней находились пять человек, четверо из них погибли на месте, еще один получил травмы. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

8 декабря три человека погибли, двое пострадали в результате столкновения легковушки с двумя большегрузами в Курганинском районе Краснодарского края.