Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к бизнесменам

Бизнес не может быть инициатором изменений в стране, но обществу стоило бы поблагодарить его за прогресс в России. С таким заявлением выступил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, сообщил корреспондент РБК.

На сессии «Бизнес – общество – власть», которая проходит в рамках Общероссийского гражданского форума, Чубайс рассказал, что все три показателя находятся во взаимодействии, хотя и недолюбливают друг друга. При этом он ответил, что совместными усилиями и власть, и общество, и бизнес продолжают двигаться вперед.

Также он отметил, что именно бизнес помогал отстроить страну, вернуть зарплату людям и наполнить бюджет деньгами и обществу стоило бы сказать ему за это спасибо. Чубайс напомнил, что официально бизнес в России стал возможным всего 30 лет назад, поэтому он еще достаточно молод.

Глава «Роснано» призвал и государство поблагодарить бизнес за его роль в восстановлении страны, начать реабилитировать крупный бизнес и поощрять его. Кроме того, он отметил социальное предпринимательство, на которое возлагает большие надежды в будущем.

31 июля стало известно, что инновационные технологии и материалы в сфере строительства, градостроительства и архитектуры будут совместно продвигать Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и управляющая компания «Роснано».