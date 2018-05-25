Прямой эфир
Сюжет:

Дворковича выдвинули в совет директоров «Роснано»

0
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович вновь выдвинут в совет директоров Роснано как госпредставитель. Об этом следует из распоряжения правительства.

Также в совет директоров выдвинуты владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель правления «Управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс — всего 12 кандидатов.

В мае 2018 года бывшего вице-премьера назначили сопредседателем фонда «Сколково», также он был выдвинут в совет директоров РЖД, которым он до сих пор руководит. Кроме того, президент РФ Владимир Путин предложил Дворковичу возглавить оргкомитет «Россия-2018», занимающийся подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу. Он руководил им, когда занимал должность зампреда в предыдущем составе российского правительства.

В новый состав кабмина, который премьер-министр Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину 18 мая, Аркадий Дворкович не вошел. Пост вице-премьера он занимал с 2012 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дворкович рассказал о работе «Сколково» в условиях санкций
Дворкович поделился впечатлениями от стадиона «Санкт-Петербург»
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017