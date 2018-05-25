Дворковича выдвинули в совет директоров «Роснано»

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович вновь выдвинут в совет директоров Роснано как госпредставитель. Об этом следует из распоряжения правительства.

Также в совет директоров выдвинуты владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель правления «Управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс — всего 12 кандидатов.

В мае 2018 года бывшего вице-премьера назначили сопредседателем фонда «Сколково», также он был выдвинут в совет директоров РЖД, которым он до сих пор руководит. Кроме того, президент РФ Владимир Путин предложил Дворковичу возглавить оргкомитет «Россия-2018», занимающийся подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу. Он руководил им, когда занимал должность зампреда в предыдущем составе российского правительства.

В новый состав кабмина, который премьер-министр Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину 18 мая, Аркадий Дворкович не вошел. Пост вице-премьера он занимал с 2012 года.