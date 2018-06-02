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Чубайс объяснил свое предложение об инвестировании пенсий в наноиндустрию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прояснил свою позицию относительно использования пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию.

«С ужасом читаю новости: «Чубайс предложил потратить пенсии россиян на нанотехнологии», «Нанотехнологии вместо пенсий — новое предложение Чубайса». Я, конечно, антинародный, но не настолько», — написал Чубайс на своей странице в Facebook.

Чубайс пояснил, что его позиция заключается в нацеливании негосударственной пенсионной системы на долгосрочные инвестиции в активы с низкими рисками. Он отметил, что инновационные или нанотехнологические бизнесы к ним не относятся.

По его словам, негосударственная пенсионная система должна решать как социальные, так и долгосрочные инвестиционные задачи.

При этом он заявил, что инвестиции необходимо направлять в предприятия с низким риском. Это не относится к компаниям, занимающимся инновациями и производством нанотехнологий.

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