Ударивший ученика сочинский учитель уволен

Педагог сочинской школы, ударивший ученика, уволен после публикации видеоролика с инцидентом. Об этом сообщила директор учебного заведения Лариса Евсеева.

Педагога зовут Александр Бримжанов, он вел историю. Мужчина приехал из Казахстана и проработал в школе около 1,5 лет, сообщает сайт kp.ru. Евсеева уточнила, что не может подтвердить или опровергнуть слова учеников о том, что он пришел на урок пьяным, так как медицинское освидетельствование не проводилось.

Видео, на котором запечатлено неадекватное поведение учителя и его конфликт с одним из школьников, появилось в соцсетях. Судя по одежде всех людей в кадре, дело происходит не зимой. Запись сделана другим учеником.