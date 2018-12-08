Три человека попали в больницу после массовой драки дачников в Подмосковье

Три человека попали в больницу после массовой драки в подмосковном садовом товариществе. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в дачном поселке «Овощевод» в Электроуглях. В драке участвовали пять человек, сообщает «Российская газета».

По некоторым данным, причиной конфликта стали выборы председателя садового кооператива.

3 декабря в Башкирии массовой дракой завершился хоккейный матч между двумя детскими командами. Девятилетние игроки решили выяснить отношения врукопашную, а болельщики, включая родителей, их поддержали. Потом родители вышли на лед и тоже едва не подрались. В ходе инцидента никто не пострадал.