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В Одессе полиция задержала 49 человек за драку в зале суда

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Фото: facebook.com/gunp.odessa
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Массовая драка произошла во время судебного заседания в Приморском районном суде Одессы.

Как сообщила пресс-служба полиции, в результате инцидента задержали 49 человек. Конфликт возник между группами поддержки сторон участников судебного процесса.

Сообщается, что разногласия произошли на почве имущественных интересов местных предпринимателей относительно прав на базы отдыха.

21 ноября неизвестные обстреляли автомобиль депутата Одесского облсовета от партии «Батькивщина» Сергея Петровского.

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