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«Зенит Арена» получит новое название

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Футбольный клуб «Зенит» заявил о переименовании домашнего стадиона в Санкт-Петербурге, который с 9 декабря будет называться «Газпром Арена». Об этом 8 декабря сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что новое название в скором времени нанесут на фасад здания стадиона, на билеты, униформу сотрудников и сувенирную продукцию.

По словам президента «Зенита» Сергея Фурсенко, между клубом и «Газпромом» продолжается тесное сотрудничество, которое подразумевает реализацию совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий.

Первый официальный матч на стадионе прошел 22 апреля 2017 года. Тогда в рамках 24-го тура чемпионата России петербургская команда принимала екатеринбургский «Урал».

Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году стадион «Санкт-Петербург»принял семь матчей мундиаля, в том числе один из полуфиналов и матч за третье место.

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