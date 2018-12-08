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Силуанов рассказал о налоговой нагрузке на бизнес в ближайшие шесть лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство не будет повышать налоговую нагрузку на бизнес ближайшие шесть лет, но всё же появятся некоторые налоговые решения, которые поспособствуют развитию бизнеса. Об этом 8 декабря сообщает ТАСС.

Министр также отметил, что правительство при предоставлении налоговых преференций будет строже требовать с бизнеса исполнения налогового законодательства для уравнивания конкурентных условий между компаниями и предприятиями.

Ранее 6 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах повышения НДС. По его словам, повышение налога было самым сбалансированным и наименее вредным для людей и компаний решением.

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