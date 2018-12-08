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Глава Федерации футбола Перу приговорен к 1,5 годам заключения

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Фото: REUTERS/Enrique Mandujano
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Перуанский суд удовлетворил просьбу прокуратуры и приговорил главу Федерации футбола Перу Эдвина Овьедо к предварительному заключению сроком на 18 месяцев в связи с расследованием о его причастности к деятельности преступной организации.

Как уточняет «РИА Новости», Овьедо подозревают в соучастии в убийстве и преступном сговоре, нанесшем ущерб государству. Он помещен в заключение в связи с «риском побега».

По версии следствия, Овьеро связан с двумя преступными группировками, одна из которых причастна к коррупционным скандалам вокруг судей, а вторая — к убийству двух руководителей производящей сахара компании Tuman.

14 ноября футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила арбитра Дэвида Макнамару от судейства из-за игры «камень, ножницы, бумага».

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