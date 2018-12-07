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Футболисты «Арсенала» устроили вечеринку с девушками и веселящим газом

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Фото: REUTERS/Darren Staples
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Футболисты лондонского «Арсенала» устроили громкую вечеринку перед стартом нового сезона Английской премьер-лиги. Спортсмены веселились в одном из элитных ночных клубов Лондона, где их сопровождало не менее 70 девушек из эскорта, сообщает The Sun.

По данным издания, только на алкоголь они потратили порядка £30 тыс. Кроме того, компания заказывала шары с оксидом азота — соединением, которое называют веселящим газом из-за производимого им опьяняющего эффекта.

Отмечается, что празднование проходило за несколько дней до первого матча сезона с «Манчестер Сити», в котором «пушкари» проиграли со счетом 0:2.

Летом 2016 года в Сети появилось видео, на котором российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин заказывают в ночном клубе в Монте-Карло 500 бутылок шампанского на сумму €250 тыс. и курят кальян. Это произошло почти сразу после вылета сборной России по футболу с чемпионата Европы.

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