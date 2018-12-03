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Футболисты «Арсенала» забили четыре мяча «Зениту» в чемпионате России

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Тульский «Арсенал» победил петербургский «Зенит» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Туле завершилась со счетом 4:2. У хозяев поля дважды отличился Эванс Кангва, а также Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев. У гостей голами отметились Далер Кузяев и Эрнани.

Петербургский клуб пропустил больше трех мячей в матче чемпионата России впервые за три года. В последний раз «Зениту» забили четыре гола 28 ноября 2015 года в матче с «Ахматом» (1:4).

При этом у петербуржцев четыре матча без побед в гостях подряд (ничья и три поражения) во всех турнирах.

В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место, имея в своем активе 34 очка. Вторым идет «Краснодар», отставая от лидера на два очка, передает «Газета.ру».

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