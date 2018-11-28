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«Арсенал» победил «Оренбург» в первом матче 1/4 финала Кубка России

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Тульский «Арсенал» победил «Оренбург» в первом матче 1/4 финала Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:4.

Матч проходил на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В составе победителей дублем отметился Эванс Кангва, по голу забили Кирилл Комбаров и Лука Джорджевич. У хозяев поля отличились Силвие Бегич и Джордже Деспотович.

Ответный матч пройдет в Туле 24 февраля 2019 года. Победитель пары в полуфинале сыграет с победителем пары «Спартак» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург).

Другие пары 1/4 финала Кубка России: «Локомотив» (Москва) – «Рубин» (Казань); «Краснодар» – «Ростов».

С текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале турнира победитель определяется по двухматчевой системе. Финал Кубка России пройдет 15 мая в Москве на стадионе «Лужники».

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