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Трамп призвал заставить экс-главу ФБР дать показания под присягой

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что экс-директор ФБР Джеймс Коми отказался отвечать на ключевые вопросы законодателей во время закрытых слушаний в Палате представителей конгресса США. 

«Поступают сообщения о том, что адвокаты минюста велели склонному к допущению утечек в СМИ Джеймсу Коми не отвечать на самые важные вопросы», — написал американский лидер в Twitter

Трамп указал на «абсолютную предвзятость и коррупцию» в рядах прежней администрации США и призвал заставить Коми дать показания под присягой. 

Трамп отправил Джеймса Коми в отставку в мае 2017 года. Свое решение президент объяснил недовольством его работой. В настоящий момент ФБР возглавляет Кристофер Рэй.

Ранее СМИ сообщили, что Коми множество раз использовал свой личный аккаунт Gmail для обсуждения государственных вопросов. Он, в частности, обсуждал в незащищенной переписке через почтовый ящик Google расследование ФБР в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которую обвиняли в аналогичном нарушении — использовании личного почтового сервера для служебной переписки.

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