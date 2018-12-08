Прямой эфир

Врезавшийся в толпу в Шарлотсвилле признан виновным в убийстве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд присяжных признал виновным в убийстве 21-летнего Алекса Филдса-младшего, который в августе 2017 года врезался в толпу в американском городе Шарлотсвилль (штат Вирджиния), в результате чего погибла девушка. 

По данным The Washington Post, для вынесения приговора потребовалось семь часов. Теперь Филдсу грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Всего ему вменялось 30 преступных эпизодов на почве ненависти.

Инцидент произошел 12 августа 2017 года во время столкновения праворадикалов и их противников на фоне решения властей демонтировать статую генерала Роберта Ли. 

Придерживающийся неонацистких взглядом Филдс-младший на скорость въехал в толпу выступавших против демонстраций ультраправых. В результате наезда одна девушка погибла, еще 19 человек получили ранения и травмы. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водитель BMW врезался в стену храма в Москве
Военный грузовик врезался в жилой дом в Японии

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017