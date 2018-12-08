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ВМС Канады перехватили в водах Латинской Америки более 17 т кокаина

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Фото: Global Look Press/Egmont Strigl
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Несколько кораблей и разведывательный самолет ВМС Канады перехватили у берегов Латинской Америки 17 т кокаина в рамках международной операции по борьбе с наркотрафиком CARIBBE, сообщили в минобороны страны.

Как уточняет ТАСС, операция завершилась 7 декабря. Всего с октября в ней приняли участие корабли HMCS Edmonton, HMCS Nanaimo и HMCS Moncton, а также разведывательный самолет CP-140 Aurora.

Операция «Карибби» проходит с 2006 года и подразумевает активное патрулирование акватории Карибского бассейна, Мексиканского залива, а также тихоокеанских берегов Латинской Америки, в том числе таких стран, как Эквадор и Колумбия. В ней, в частности, задействованы корабли и самолеты Канады, США, Франции, Великобритании, Испании и Нидерландов.

В прошлом году канадским военным удалось предотвратить попадание в Северную Америку порядка 9 т кокаина.

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