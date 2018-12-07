Мамаев поделился планами на будущее

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, ставший фигурантом уголовного дела после драки в центре Москвы и находящийся в Бутырском СИЗО, рассказал о планах на будущее.

«У меня всё хорошо. Со здоровьем тоже всё хорошо, а тренировок в целом достаточно. Дальше планируем сидеть и ждать свободы. Всё это рано или поздно закончится», — приводит слова Мамаева сайт kp.ru.

5 декабря Тверской суд Москвы продлил на два месяца арест Мамаеву, игроку «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу, а также их другу Александру Потасовицкому, подозреваемым в нанесении побоев и хулиганстве.

8 октября футболисты устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.