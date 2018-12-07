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Депутат бундестага посетил штаб-квартиру фонда «Росконгресс»

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Фото: фонд «Росконгресс»
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Депутат германского бундестага, спикер Свободной демократической партии Александр Кулитц посетил штаб-квартиру фонда «Росконгресс». Как информирует пресс-служба организации, гость отметил рост заинтересованности немецких бизнесменов в участии в мероприятиях фонда.

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С парламентарием встретились заместитель директора фонда по экспертно-аналитической работе Григорий Великих и помощник директора по молодежной политике Роман Чуков. Стороны обсудили перспективы участия представителей малого и среднего бизнеса Германии в ключевых экономических форумах России, а также возможность совместного продвижения перспективных стартапов и взаимодействие на молодежном треке.

«В части приглашения немецких молодых бизнесменов на мероприятия «Росконгресса», я думаю, что это необходимо, потому что немецкие предприниматели такие же, как и предприниматели во всем мире, думают о своем бизнесе и о том, что нужно сделать, чтобы расширить свое дело, развить потенциал», — подчеркнул Кулитц.

Кроме того, депутат отметил, что в политически сложные времена предприниматели могут стать связующим звеном и содействовать снижению напряженности. «Я считаю, что привлекать предпринимателей со всего мира — очень правильная вещь, и, конечно же, буду призывать всех немецких предпринимателей и молодых людей к сотрудничеству с Россией, в том числе на ПМЭФ, который является одним из крупнейших форумов в мире», — пообещал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в 2019 году 6–8 июня.

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