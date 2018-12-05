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Комиссию по регулированию конфликтов российско-китайского бизнеса создадут в РФ

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Фото: gofederation.ru
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В рамках форума China Business Forum, который прошел в московском Crocus Expo, было принято решение о создании специальной комиссии по регулированию конфликтных ситуаций российско-китайского бизнеса. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Работа комиссии будет направлена на развитие доверительных отношений между предпринимателями и создание благоприятных условий для сотрудничества.

По словам уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, комиссия будет создана в рамках Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, который он в данный момент возглавляет.

«Намного лучше и проще регулировать ситуации путем взаимных договоренностей, без лишних затрат и ожидания длительных решений арбитражных инстанций. Поэтому мы разрабатываем этот институт и медиацию, когда можно с помощью профессионального медиатора решить конфликт двух сторон», — отметил бизнес-омбудсмен.

Титов добавил, что объединение будет действовать в результате договоренности с председателем китайской части комитета, бывшим главой МИД КНР Дай Бинго.

Основная цель комиссии — регулирование споров и создание благоприятных условий международного сотрудничества. Ее работа будет направлена на то, чтобы любой российский или китайский предприниматель смог обратиться к представителям комиссии и получить реальное, независимое и профессиональное решение своего вопроса.

По словам предпринимателя и общественного деятеля Сергея Полонского, в комиссию войдут представители государственной власти, представители университета «Синергия» и российского бизнеса.

China Business Forum организован Школой бизнеса университета «Синергия» совместно с Дмитрием Ковпаком, экспертом в области работы с Китаем. Цель форума — поддержка и развитие бизнес-сотрудничества между Китаем и Россией.

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