Названы самые популярные города России у иностранных бизнесменов

Бизнесмены из Германии, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, наиболее активно летают в Екатеринбург, а французские предприниматели предпочитают развивать бизнес в Новосибирске. Об этом говорится в исследовании аналитиков группы компаний «Аэроклуб».

Более активно по России путешествуют немецкие предприниматели. С начала года они совершили более 55 тыс. перелетов. Представители французских компаний приобрели около 20 тыс. авиабилетов. При этом подавляющее большинство бизнесменов выбирают места в эконом-классе, а бизнес-класс предпочитают только 2% сотрудников немецких компаний и 4% сотрудников французских компаний.

Самым популярным городом для деловых контактов остается Москва — на нее приходится 28% всех перелетов немецких предпринимателей и 27% перелетов французских бизнесменов. Второе место занимает Санкт-Петербург (9% и 6% соответственно). По другим городам показатели разнятся.

Так, немецкие предприниматели чаще всего выбирают Екатеринбург (3%). В топ-10 их рейтинга также вошли Казань, Сочи, Самара, Нижнекамск. Для французов на третьем месте по популярности находится Новосибирск (3%). Представители французских компаний также путешествуют в Екатеринбург, Казань, Самару, Краснодар, Иркутск, Красноярск и Тюмень.

28 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Индии есть возможность многократно увеличить объем торгово-экономических связей и взаимного инвестирования.