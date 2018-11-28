Москва заняла первое место среди регионов России по онлайн-экспорту

Столица России заняла первое место среди регионов по количеству компаний, которые поставляют свою продукцию на зарубежные рынки посредством онлайн-продаж, сообщается на сайте правительства Москвы.

Согласно совместному исследованию агентства Data Insight и компании eBay, экспортный индекс мегаполиса равен 196 при среднем значении — 100. В первую тройку лидеров по онлайн-экспорту вошли также Санкт-Петербург (185) и Саратовская область (134) соответственно.

По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, успеху в этом направлении во многом способствовали городские программы.

«Экспортные успехи столицы во многом связаны с усилиями правительства Москвы по развитию этого сектора торговли и в целом по поддержке компаний, выпускающих продукцию для международных рынков», — отметила она.

Важную роль в этом направлении, по ее словам, играет «Московский экспортный центр», который не только бесплатно консультирует и обучает предпринимателей, но и помогает им в продвижении товаров, произведенных в столице.

С 30 ноября по 1 декабря на площадке Crocus Expo в Москве пройдет China Business Forum, который, как ожидается, посетят более 3 тыс. предпринимателей. Главными темами мероприятия станут идеи для бизнеса в Китае, алгоритмы покупки и доставки товаров без посредников, схемы организации продаж, автоматизация онлайн-бизнеса и другие.

Согласно последним данным, за последних два года объем розничного онлайн-экспорта из России вырос в 1,7 раза и составил не менее $746 млн. Среди товаров лидируют такие категории, как «Одежда и обувь», «Электроника» и «Товары для дома и интерьера».