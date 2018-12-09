Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Властелин жира: как толстый неудачник получил «Оскара»

Безумные истории из жизни тележурналиста
Фото: Depositphotos
Главный слайд
Начало статьи
Властелин жира: как толстый неудачник получил «Оскара»
2018-12-07 20:47:53">
2018-12-07 20:47:53
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главным героем романа писатели обычно делают, простите за тавтологию, героя — даже если он толст и неуклюж, как Пьер Безухов, или ростом с большую собаку, как Фродо Бэггинс, всё равно он наверняка прекрасен душой, отважен и готов грудью встать на пути несправедливости. В романах сатирических, впрочем, героем может стать и прекрасный (во всех смыслах) неудачник, вроде Остапа Бендера, — но именно что прекрасный. Однако есть в писательском цехе и смельчаки, рискующие выводить на своих страницах совсем уж никудышных людей — и находить при этом в них известные достоинства. Британец Тибор Фишер выбрал себе именно такого героя — литературный критик представляет книгу недели специально для «Известий».

Тибор Фишер

Как править миром

М.: Эксмо, 2018. ; Пер. с англ. Т. Покидаевой

Снежный Марс: что ждет человечество в космосе
Люди будут заниматься лунным туризмом и взбираться на марсианский Олимп

Главному герою этой книги однажды вручили «Оскара». Самого настоящего. Он стоял на сцене со знаменитой статуэткой, а ему аплодировали из зала. Хлопки были, правда, хлипкие, да и радовались всего шесть человек. Больше зрителей в зале не было, дело был на генеральной репетиции, и его попросили помочь. Еще он однажды выжил при взрыве машины в Ираке. Начиненную взрывчаткой легковушку поставили прямо рядом с кафе, где он сидел. Но тут произошло непредвиденное: машину угнали, вокруг трупы и разрушения, а наш герой цел. Еще он однажды снял неплохой фильм о надувных замках. Ну знаете, такие в парках стоят, в них дети прыгают. И некоторые пьяные взрослые. Это вершина его карьеры телевизионщика. Правда, есть и те, кто считает, что его главным произведением стал фильм о мужике, который засовывал себе в ухо ложку. В любом случае на этом везение героя явно закончилось, он сам так считает. Был еще эпизод в молодости, когда он год жил в Перу и работал в музее куратором. Хорошая была работа — он отдавал 70% заработка директору, но зато на работу ходить было не нужно, а преподавание английского в свободное время (а свободным было всё время) позволяло жить безбедно. Наверное, запас везения нужно было расходовать более осмотрительно. Но оно явно закончилось. Герой — неудачник.

Книга_1
Писатель Тибор Фишер

Писатель Тибор Фишер

Фото: Getty Images/ Jeremy Sutton-Hibbert
История с графоманией: аристократ, забытый в советской гостинице
Странный роман о жизни дворянина в стране большевиков

Люди делятся на две категории: одни называют героя за глаза (а иногда и в глаза) толстомясой тушкой, потому что он немного полноват. Другие — Князем тьмы, потому что рядом с ним происходят всегда какие-то несчастья. Это у него на съемках происходят взрывы. Это у него на съемках всегда кому-нибудь на голову гадит птица. Это рядом с ним что-нибудь взрывается. Это его оператор всегда кого-нибудь побьет и его потом приходится вытаскивать из какой-нибудь экзотической тюрьмы. Это у него корреспонденты сходят с ума. Он — невезучий. С ним опасно.

Как-то давно на русский язык не переводили столь блистательных образцов английского мейнстрима, таких эталонов современной городской прозы. От этого романа не стоит ждать каких-то оригинальных философских концепций, свежих идей, неожиданных поворотов сюжета (хотя пара все-таки есть), необычной теории устройства Вселенной. Тут нужно просто с наслаждением ловить каждую строчку текста, упиваться желчностью повествователя и, чего греха таить, смеяться над его неудачами, надеясь, что твои личные не выглядят так комично. «У меня уже выработалась привычка: знакомясь с кем-то впервые, прикидываю про себя, как именно и когда он меня разочарует или подставит».

123

Фото: ЭКСМО
Клан кланом вышибают: японская резня с ножами на швабрах
Мстительницы на мопедах и порча секс-кукол в романе другого Мураками

Второстепенные персонажи тоже комичны. Начнем с того, что большинство из них главный герой называет не их настоящими именами, а собственноручно придуманными прозвищами. Скажем оператора, отлично снимающего, но с плохим характером, он зовет Семтекс, в честь пластиковой взрывчатки. А оператора, снимающего в два раза хуже и с характером в два раза менее мерзким, — Полусемтекс. Одна из коллег, тоже мерзкая, именуется Циклоном. А начальника зовут Джо’н, с апострофом в неположенном месте, но так себя предпочитает называть сам босс, потому что он просто Джона считает для себя недостаточным. Надо ли говорить, что нашему герою начальник достался ужасный, к тому же феерически некомпетентный. Все подчиненные мечтают его убить, поджечь, покалечить, в крайнем случае распускают про него слухи. Например, что он шел устраиваться на работу охранником (или уборщиком), а самым главным боссом стал потому, что предыдущий верховный руководитель уходил из конторы и мечтал оставить ее тому, кто немедленно всё развалит. Свою борьбу с начальственной глупостью главный герой ведет, отправляя ему заявки, в которых внутри пишет «Ты всё равно ничего не поймешь, друг мой Джо’н, потому что ты тупой, как бревно, и слишком ленивый, чтобы дочитать до этого места, бестолочь и невежда с большими претензиями, феноменально везучее, самодовольное одноклеточное».

Что мы имеем в этой книга на выходе, кроме сборника комичных брюзжаний, хорошо знакомых как журналистам, так и просто любым жителям крупного города в возрасте от 30 и до 60? Наверное, что даже если ты сам считаешь себя неудачником и с этим соглашаются друзья, коллеги, жена, в общем, все, кроме шаурмистки, то это совсем необязательно является истиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трехпольная система: как живет самая презираемая каста неприкасаемых
Роман о горькой судьбе гермафродита в Индии
Стокгольмский синдром: ужасы жизни и смерти в Швеции XVIII века
Расследованием таинственного убийства занимаются два самых необычных сыщика

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017