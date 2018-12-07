Вдова Гайдая назвала климакс причиной обвинений Варлей в адрес режиссера

Звезда советского кино и вдова легендарного кинорежиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова прокомментировала книгу актрисы Натальи Варлей, в которой та рассказала, что художественный деятель якобы пытался ее поцеловать на съемках кинокомедии «Кавказская пленница». По ее словам, причиной таких обвинений могут быть возрастные изменения.

«Это, наверное, климакс. К Гайдаю обращайтесь, но он уже помер двадцать пять лет тому назад», — рассказала она радиостанции «Говорит Москва»

Гребешкова добавила, что ей эта тема не интересна и книгу Варлей она не читала.

Варлей, сыгравшая в знаменитой кинокомедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» роль «студентки, комсомолки и просто красавицы», написала о домогательствах Гайдая в книге «Канатаходка». По ее утверждению, режиссер, провожая ее после празднования дня рождения актера Александра Демьяненко до номера в гостинице, зашел внутрь. Они сидели в комнате в тот момент, когда в дверях появилась Нина Гребешкова.

Варлей пояснила, что говорила с Гайдаем о работе. Тогда Гребешкова ушла, а за ней последовал и режиссер. Уходя он якобы попытался поцеловать актрису около двери, но та оказала ему сопротивление.

После этого режиссер фильма объявил, что озвучивать роль Варлей станет Надежда Румянцева, а песню «Где-то на белом свете» исполнит Аида Ведищева.

По воспоминаниям артистов, работавших с Гайдаем, на съемочной площадке он не только не противился оригинальным идеям артистов, но и сам их поощрял. На съемках «Кавказской пленницы» он за талантливые идеи расплачивался шампанским: Никулин заработал 24 бутылки, Моргунов — 18, а Вицин — всего одну.