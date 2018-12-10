За полгода до критически значимых для ЕС выборов в Европейский парламент Брюссель решил принять срочные и решительные меры по борьбе с «дезинформацией». Согласно представленному функционерами Еврокомиссии плану действий, главная угроза информационному пространству Европы — да, вы угадали — исходит от России. «Российская дезинформация отличается планомерностью, серьезным финансированием и размахом», — отмечается в документе, который на этой неделе предстоит одобрить лидерам стран — участниц Европейского союза.

В последнее время мнимая российская экспансия стала своеобразной политической доминантой. Начиная с теперь уже бывшего американского президента Барака Обамы и заканчивая вполне себе действующим главой британского генштаба Марком Карлтон-Смитом, в оценках западных официальных лиц Россия все чаще характеризуется едва ли не как большая угроза, чем международный терроризм. Запад оказался не в состоянии защитить от атак террористов даже столицу Европейского союза, зато полон решимости до последнего информационного патрона отбиваться от «российской информационной агрессии».

В ноябре этого года Национальное собрание Франции приняло законопроект о противодействии распространению «ложных новостей», основным лоббистом которого выступила пропрезидентская партия «Республика на марше». Провозглашаемая цель нововведений — «предотвратить попытки дестабилизации, в частности предпринимаемые извне Франции, которые основываются на злонамеренном распространении ложной информации». Основным аргументом оппозиции, выступившей резко против «безответственного» закона, «представляющего потенциальную опасность для свободы слова», стала расплывчатость самого определения «ложные новости». Она открывает широкий простор для антидемократических манипуляций и подавления альтернативных, немейнстримовских источников информации.

Согласно новым нормам, французский Высший совет по аудиовизуальным средствам получает право останавливать работу СМИ, «контролируемых иностранным государством либо находящихся под его влиянием». Очевидным образом речь идет не о каких-то абстрактных медиа, а конкретно о телеканале Russia Today и информагентстве Sputnik. По мнению французского президента Эммануэля Макрона, именно они являются «органами лживой пропаганды», занимавшимися целенаправленным распространением спекулятивных сведений о его персоне в период предвыборной кампании 2017 года.

Кто бы мог подумать, что российские СМИ станут после окончания холодной войны таким грозным оружием, что его станут бояться и запрещать на якобы демократичном Западе. Ведь после завершения глобального противостояния СССР и США многие наивно полагали, что в прошлом останется не только советский железный занавес, но и любые проявления позорного американского или европейского маккартизма.

Но стоило только современной России создать действительно мощную иновещательную сеть, как Запад почувствовал реальную угрозу для своей «монополии на правду». В этом контексте особенно симптоматичен фактический запрет на вещание Russia Today в столице США — американскую публику в целом пока еще не лишили доступа к российскому каналу, но его информационные волны уже признаны слишком опасными для Вашингтона. Таким образом, истеблишменту Соединенных Штатов дается безапелляционная установка: не рефлексируйте — боритесь с российской угрозой!

Современный Запад как будто пытается отгородиться от России новым железным занавесом. В период холодной войны зачистку политического и информационного поля в США и Европе можно было оправдать советской идеологической угрозой, в постбиполярном мире — российской информационной. Что и говорить, если даже абсолютно аполитичный мультфильм «Маша и Медведь» в воспаленном западном восприятии вдруг превращается в опасный инструмент кремлевского влияния.

На наших глазах, казалось бы, в цивилизованной Европе все сильнее пытаются противостоять России. Например, в парламент Дании этой осенью внесен совершенно антидемократический проект закона «О мерах по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой». Если его нормы вступят в силу, едва ли не любой датчанин рискует попасть в тюрьму на срок до 12 лет за «пророссийскую» позицию. На сегодняшний день законопроект еще не одобрен, но при сохранении существующих безумных тенденций в ЕС кто гарантирует, что через какое-то время европейцев не станут лишать свободы просто за то, что они, например, назвали вредными санкции против России или высказались за реализацию проекта газопровода «Северный поток-2»?

«Мы озабочены намерением ряда стран зачистить информационное пространство от инакомыслия под предлогом борьбы с пропагандой. Мы идем обратно к цензуре», — предостерег министр иностранных дел России на площадке ОБСЕ. Но слова Сергея Лаврова — словно глас вопиющего в пустыне. После того как борьба с «липовыми новостями» усилиями Еврокомиссии станет интегральной частью общей политики ЕС, процесс ревизии базовых прав и свобод, включая свободу слова и мысли, может стать необратимым. Запад скорее откажется от своих демократических традиций и процедур, чем смирится с правотой России.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»