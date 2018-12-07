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Бывший учитель химии в Петербурге пойдет под суд за производство амфетамина

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Прокуратура Санкт-Петербурга передала в суд расследование уголовного дела в отношении двух бывших учителей химии и физики, подозреваемых в организации нарколаборатории в Ленинградской области, изготовлении больше 1,2 кг наркотика амфетамина и его реализации. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По версии следствия, мужчина-химик и преподавательница физики организовали преступную группу, которая в период с мая 2017 года по февраль 2018 года занималась изготовлением и продажей амфетамина. Производством психотропного вещества в лаборатории под городом занимался мужчина, а женщина находила покупателей и продавала его заказчикам в Петербурге.

Следователям удалось установить шесть эпизодов производства и сбыта наркотика. В прокуратуре заявили, что всего организаторам наркобизнеса удалось изготовить более 1,285 кг амфетамина, пишет сайт kp.ru.

Лабораторию раскрыли сотрудники полиции. Подозреваемые были задержаны и направлены в СИЗО, в отношении них возбудили уголовное дело о производстве и сбыте психотропного вещества в особо крупном размере. Согласно статье УК РФ, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, пишет ТАСС.

6 декабря сообщалось, что с начала 2018 года полицейские изъяли в России около 16 т наркотических веществ, большинство из них — наркотики каннабисной группы. 

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