Почти 130 домов отремонтируют в одном из районов Ульяновской области

В Новоспасском районе Ульяновской области планируют привести в порядок 128 домов по программе капитального ремонта. Региональная программа рассчитана до 2044 года. В течение первых двух лет будут отремонтированы девять домов.

Как сообщил директор Фонда модернизации ЖКХ Ульяновской области Александр Хаджибаев, с 2014 года в регионе был выполнен капитальный ремонт восьми многоквартирных домов Новоспасского района. На работы было направлено около 21 млн рублей. Об этом пишет 1ul.ru.

В 2018 году работы по ремонту и утеплению здания прошли в доме 24 по улице Терешковой.

Всего за время действия программы по капремонту собственники перечислили 20,5 млн рублей. Собираемость взносов на сегодня составляет 84%.