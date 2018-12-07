Прямой эфир

Почти 130 домов отремонтируют в одном из районов Ульяновской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новоспасском районе Ульяновской области планируют привести в порядок 128 домов по программе капитального ремонта. Региональная программа рассчитана до 2044 года. В течение первых двух лет будут отремонтированы девять домов.

Как сообщил директор Фонда модернизации ЖКХ Ульяновской области Александр Хаджибаев, с 2014 года в регионе был выполнен капитальный ремонт восьми многоквартирных домов Новоспасского района. На работы было направлено около 21 млн рублей. Об этом пишет 1ul.ru.

В 2018 году работы по ремонту и утеплению здания прошли в доме 24 по улице Терешковой.

Всего за время действия программы по капремонту собственники перечислили 20,5 млн рублей. Собираемость взносов на сегодня составляет 84%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чиновники в Омской области оставили жильцов дома без капремонта
Восемь домов признали аварийными после капремонта в Кургане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017