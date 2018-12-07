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Организаторы «Грэмми» объявили имена номинантов

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Фото: Depositphotos
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Организаторы музыкальной премии американской академии звукозаписи «Грэмми» объявили в пятницу имена номинантов. Об этом 7 декабря сообщает «РИА Новости».

В категории «Лучшая запись года» на награду заявлены композиции Леди Гаги и Брэдли Купера (Shallow), Брэнди Карлайл (The Joke), Кендрика Ламара (All the Stars), Дональда Гловера (This is America), Марены Моррис, диджея Zedd и группы Grey (The Middle), а также песня Post Malone (Rockstar).

На приз в номинации «Альбом года» будут представлены Invasion of Privacy хип-хоп-исполнительницы Карди Би, By the Way, I Forgive You Брэнди Карлайла, Scorpion Дрейка, Beerbongs & Bentleys американского исполнителя Post Malone, а также Dirty Computer Жанель Монэ и Golden Hour американской кантри-певицы Кейси Масгрейвс.

В категории «Песня года» номинированы All the Stаrs Кендрика Ламара, Boo`d Up Эллы Май, God`s Plan Дрейка, In My Blood Шона Мендеса, The Joke Брэнди Карлайла, The Middle Марены Моррис, диджея Zedd и группы Grey, Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера, а также This is America Дональда Гловера.

Церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 10 февраля 2019 года. Это событие считается главной музыкальной ночью года, концерт продлится несколько часов и будет транслироваться в прямом эфире.

6 декабря сообщалось, что в ходе официальной церемонии в Лос-Анджелесе организаторы премии «Золотой глобус», ежегодно присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы, объявили имена актрис, номинированных в категории «Лучшая женская роль в драме».

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