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Эксперт прокомментировал победу игрока ЦСК в премии «Первая пятерка»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил победу полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в национальной премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту российской Премьер-лиги по итогам уходящего года. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 6 декабря.

Специалист отметил, что такую оценку Ахметов заслужил в первую очередь «из-за тактического кругозора».

«Ахметов — футболист, который может сыграть и в длинную, и в короткую передачу, у него очень широкий функционал. Он может не только какие-то локальные задачи выполнять, но и по крупному управлять игровым процессом. Понятно, что оценивается, в том числе потенциал, и никто не знает, как дальше футболист будет развиваться», — сказал Гаджиев.

Помимо этого, бывший тренер «Крыльев Советов», «Сатурна», «Анжи» и «Амкара» отметил других футболистов. На его взгляд, игроки «Краснодара» Иван Игнатьев и Магомед Сулейманов тоже заслуживают внимания.

6 декабря стало известно, что 46 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов Премьер-Лиги поставили Ахметова на первое место в голосовании. Свой голос за него отдал и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Всего армейский полузащитник набрал 202 балла. В 2018 году 20-летний футболист отыграл в чемпионате России 15 матчей, провел на поле 913 минут.

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